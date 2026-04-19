◇ナ・リーグメッツ2―4カブス（2026年4月18日シカゴ）メッツは18日（日本時間19日）、敵地でのカブス戦に2―4で敗れ、04年以来、22年ぶりとなる10連敗を喫した。2回1死、ビエントスの左越えソロで先制したが、直後に先発・ペラルタがカブス・ハップに同点弾を被弾。ペラルタはこの試合まで3試合連続2桁得点中だったカブス打線を中盤まで封じたが、6回2死からハップ、鈴木誠也に連続四球を与えて降板。2番手・レイリーが