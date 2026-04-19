【ブンデスリーガ】ウニオン・ベルリン 1−2 ヴォルフスブルク（日本時間4月18日／アン・デア・アルテン・フェルステライ）【映像】エタ暫定監督に群がるカメラマンが多すぎる（実際の様子）ウニオン・ベルリンを率いるマリー＝ルイーズ・エタ暫定監督が注目を集めた。欧州5大リーグで初となる女性指揮官の歴史的瞬間を収めようと集まったカメラマンの多さにファンたちが反応している。ウニオン・ベルリンは4月11日に行われたブン