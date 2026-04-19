「前の車が遅すぎる、もっと速く走れるはずだ――」。そんな焦りが、あおり運転の引き金になることは少なくありません。しかし、日本の公道には「法定速度」という絶対的なルールがあります。どんなに馬力のある高級車であっても、排気量の小さな軽自動車であっても、守るべき制限速度は等しく同じです。実は、血気盛んに追い越しや車間詰めを繰り返したところで、信号待ちや渋滞を挟めば、目的地に到着する時間は数分も変わらない