吉本新喜劇が現在放送中の人気アニメ「プリキュア」シリーズ最新作『名探偵プリキュア！』とのコラボレーション特別公演『吉本新喜劇にキュアアンサーとキュアミスティックがやってくる！ そのナゾ！藍と珠代がズコット解決！』を6月7日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催する。【画像】気になる！キュアアルカナの変身シーン公開された場面カット座長の酒井藍をはじめ、島田珠代、吉田裕、未知やすえらおなじみ