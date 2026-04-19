1年ぶりに帰省したお兄ちゃんとわんこが感動的な再会…！ステキなサプライズがSNSで反響を集めています。全身で『おかえり』を伝えるわんこの姿に「こんなんたまらない」「愛が真っすぐ♡」「良かったねぇ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬に内緒で『息子が１年ぶりに帰省した』結果→顔を合わせた瞬間に…５分以上も続いた『熱烈大歓迎』】 大好きなお兄ちゃんと1年ぶりの再会 TikTokア