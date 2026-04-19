外は23度でも車内温度は50度にまで上昇真夏の車内に放置された子供が熱中症などで命を落とすという痛ましい事故が世界で起きています。しかし、じつは春も注意が必要なようです。JAF（日本自動車連盟）が2026年4月13日、公式Xで「春の車内温度に油断禁物」と注意を呼びかけました。 【油断禁物】これが暑くなる「春の車内」実験結果です（画像）JAFが過去に実施した実験では、最高気温が23度と春らしい過ごしやすい環境にもか