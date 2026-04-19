村上の7号ソロにファンも仰天した(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月18日、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2試合連発となる7号ソロを放った。村上は2打数1安打3四球の成績で、9回の第5打席で四球で出塁すると、代走を送られて途中交代した。【動画】軽く振ってこの打球は規格外！村上宗隆の2戦連発7号アーチをチェック1点リードの7回第4打席だった。左腕のホーガン・ハリスのカウン