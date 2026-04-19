女優の小西真奈美（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。自然体な最新ショットを公開した。19日夜にインスタライブを行うことを告知し、「特にテーマはないのですが以前からいつかインスタライブもやってみようと思いつつなかなか機会がなかったので、昨日は新月でしたし、新しいことにトライしてみようかと」とつづり、透け感のある白のブラウスを着た自身のショットを投稿した。「お時間ある方は遊びにきてくだ