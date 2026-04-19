銃撃事件の現場に駆けつけた救急車＝4月18日、ウクライナ首都キーウ/Valentyn Ogirenko/Reuters（CNN）ウクライナの首都キーウで18日、男が路上で市民に発砲した後、スーパーマーケットで人質を取る事件があり、ウクライナ当局によると、少なくとも6人が死亡、15人が負傷した。ウクライナのクラウチェンコ検事総長によると、銃撃したのはロシア首都モスクワ生まれの男（58）で、本人も死亡した。当局が事件の状況や動機の解明を進