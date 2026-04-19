アメリカとイランの停戦期限が迫る中、イランがホルムズ海峡の封鎖を表明するなど双方の駆け引きが続いています。イラン革命防衛隊は18日、アメリカが海上封鎖を続け停戦合意に違反しているとして、ホルムズ海峡を封鎖したと表明し、海峡に接近する船舶は敵とみなし標的となると警告しました。またイラン最高安全保障委員会も18日、アメリカとの戦闘が終結し恒久的な平和が実現するまで、ホルムズ海峡の通航を管理する決意だとする