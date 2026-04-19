会社の出張規定で「宿泊費は1万円まで」と決められているにもかかわらず、実際にはそれ以上のホテルしか空いていなかった……。そんな場合、「超えた分は自分で払うしかないの？」と不安になる方も多いでしょう。 結論から言うと、必ずしも自己負担になるとは限らず、会社のルールや状況によって対応は変わります。本記事では、その判断ポイントを解説します。 原則は「会社規定」が最優先 まず基本となる