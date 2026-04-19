旅行や出張でホテルを予約する際、「とにかく安く泊まりたい」と考え、素泊まりプランを選ぶ人は多いでしょう。食事を付けなければ、その分料金が安くなるはずだというのが一般的な感覚です。 しかし実際に予約サイトを見てみると、「朝食付きプランのほうが安い」という逆転現象に出くわすことがあります。なぜこのようなことが起きるのでしょうか。本記事では、その理由をわかりやすく解説していきます。 ホテル