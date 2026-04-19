○アスレチックス7x−6ホワイトソックス●＜現地時間4月18日サター・ヘルス・パーク＞シカゴ・ホワイトソックスが敵地カード2戦目にサヨナラ負け。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」で先発出場し、2試合連発の7号本塁打を放つなど4出塁を記録した。アスレチックス先発、WBCドミニカ共和国代表の右腕セベリーノに対し、初回の第1打席は四球で出塁。チームが5点を先制した2回表の第2打席は、2球で追い込まれてから