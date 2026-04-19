17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、DeNA打線について言及した。DeNAは同日の広島戦、1−0の7回に先頭の三森大貴がセンター前に安打を放ち出塁すると、勝又温史の右安で繋ぎ、代打・ヒュンメルが死球でノーアウト満塁のチャンスを作る。ここで林琢真がセンター前に適時打を放つと、牧秀悟、度会隆輝、京田陽太にも適時打が飛び出し、5点を挙げると、一死後、山本祐大にも適時