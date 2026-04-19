17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、ヤクルト・奥川恭伸投手、巨人・山瀬慎之助捕手の“星稜高同級生バッテリー対決”について言及した。一軍で初めての対戦となった奥川と山瀬は、1打席目は中飛に打ち取り、奥川に軍配が上がったが、続く1−1の4回二死一、二塁の第2打席は、奥川のストレートを山瀬がライト前に適時打。山瀬は一塁ベース上でガッツポーズを見せた。6回の3打席