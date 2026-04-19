代表チームを強化するうえで欠かせないのが、育成年代の環境だ。ワールドカップ出場経験もある鄭大世氏が、日本の強さの“土台”として挙げたのがそれだった。「日本は百年構想を掲げて、若い世代からしっかり取り組んでいる。サッカーをしやすく、始めやすい環境が整っているんです。いわゆる“少年団”の存在はすごく大きい」誰もが気軽にボールを蹴れる環境。その裾野の広さこそが、日本サッカーの競争力を高めているという