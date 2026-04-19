女優の綾瀬はるか（41）のマネジャーのインスタグラムが19日までに更新され、イベントでのオフショットを公開した。「映画『人はなぜラブレターを書くのか』4月17日公開いたしました」とつづり、ピースする綾瀬の笑顔のショットを披露した。写真は17日に行われた初日舞台あいさつのオフショットと思われ、綾瀬はデコルテが際立つ黒のドレス姿。「ぜひご覧ください！」と呼びかけた。この投稿に、ファンからは「美しい」「