◆春季高校野球静岡大会▽１回戦浜松開誠館３―０富士宮北（１８日・掛川）開幕し、１、２回戦の計１１試合が行われた。昨秋県準Ｖの掛川西が昨春の県準Ｖ校の桐陽を５―４で下し、２回戦に駒を進めた。浜松開誠館は２投手のリレーで富士宮北を１安打に封じ、３―０で完封勝利した。１９日は２回戦１２試合が行われ、夏のシード１６校がすべて決まる。浜松開誠館は投手から野手に転向した男が価値ある一打でチームを勝利に