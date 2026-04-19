忙しい平日ご飯にもうれしい、超時短おかず。材料2つで、さっと炒めるだけで完成します。くずれたトマトの酸味と甘みが味の決め手になって、簡単なのに驚くほどおいしい一皿に。手間がかからないので、重宝しますよ。『牛こまとトマトのしょうゆ炒め』のレシピ材料（2人分）牛こま切れ肉……200g トマト（大）……1個（約200g） 塩……少々 こしょう……少々 粗びき黒こしょう……少々 サラダ油……大さじ1しょうゆ……大さじ1作り