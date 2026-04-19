いつも疲れているのは、心に溜まった闇や影のせい？ 「怒り」も大切な感情 怒りはネガティブな感情と捉えられやすく、「なるべく怒らないように」「怒りは我慢すべき」と考える人もいるでしょう。しかし、怒りは人間にとって自然な二次感情であり、内面に潜む一次感情の存在を教えてくれる重要なメッセージです。 ですから、怒りの感情を我慢しすぎたり、無理やり押し込める必要はありません。怒りのコントロー