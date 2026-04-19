最も重要なストレッチは走った後？走る前？柔軟性を高める最大のチャンスとは 運動後のストレッチは柔軟性を高めるチャンス ストレッチには運動前に行なう動的ストレッチと運動後に行なう静的ストレッチがあります。筋肉は、収縮するときに大きな力を出します。ランニングなどの運動をしたあとの筋肉は、興奮状態が続いて縮んだままになっていることがある他、疲労物質が蓄積しています。運動後の静的ストレッチには、この縮ん