◇NBAプレーオフ1回戦・第1戦レイカーズーロケッツ（2026年4月18日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAは18日（日本時間19日）、プレーオフ（PO）が開幕。八村塁所属のレイカーズ（西4位）は、1回戦でロケッツ（西5位）と激突する。試合前の記者会見の様子を地元メディア「レイカーズネーション」がYouTubeに動画投稿した。レイカーズはレギュラーシーズン最終戦でジャズと対戦。八村が22得点10リバウンドの今季初とな