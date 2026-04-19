人気レースクイーンの央川かこ（31）が18日夜、自身のインスタグラムを更新。黒＆イエローのボディースーツ風コスチューム姿を披露した。「スーパー耐久鈴鹿明日の決勝21号車はST-3クラス2番手からのスタートです」と、19日のスーパー耐久シリーズ第2戦（三重・鈴鹿サーキット）ST-3決勝のHitotsuyamaレーシング21号車のグリッドを報告。ボディースーツ風コスチューム姿の写真をアップし「明日も暑くなりそうなので、