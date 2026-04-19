今回は、彼氏が急に自宅を訪問してきて、すっぴんを見られたエピソードを紹介します。絶対にすっぴんを見られたくないのに…「私は自分の地味顔がコンプレックスです。ただメイクが得意で、メイクで別人のように変われます。最近彼氏ができたのですが、彼氏には絶対にすっぴんを見せたくないと思っていました。しかしある日、彼氏が急に電話してきて『今、家の前にいるんだけど』『今から家に行ってもいい？』と言ってきて、めちゃ