[4.18 コパ・デル・レイ決勝 A・マドリー 2-2(PK3-4) ソシエダ]コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)は18日、決勝戦が行われ、MF久保建英所属のソシエダが2-2で迎えたPK戦でアトレティコ・マドリーに勝利し、6年ぶり4回目の優勝に輝いた。久保は同点で迎えた後半42分から出場し、攻撃の中心として君臨。FC東京でのプロ契約から8年半、ついにプロキャリア初のタイトルを獲得した。前回優勝した2019-20シーズンはコロナ禍で無観客試