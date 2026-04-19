開催：2026.4.19 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 2 - 5 [ブリュワーズ] MLBの試合が19日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブリュワーズが対戦した。 マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフで試合は開始した。 2回裏、6番 コナー・ナービ 初球を打ってセン