●信用売り残増加ランキング【ベスト50】 ※4月10日信用売り残の4月3日信用売り残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1570銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． ホットランド 1,8011,9830.65 ２． 住友ファーマ