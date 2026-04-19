野球教室で子どもたちに指導をする松井秀喜さん＝18日、ニューヨーク市近郊（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグのヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんが18日、ニューヨーク市近郊で開催した野球教室で取材に応じ、メジャー挑戦1年目で苦戦中のブルージェイズ岡本和真に「知らない投手とばかり（対戦）しているからでは。試合に出続ければ、改善方法は出てくる」とプロ野球巨人の後輩を気遣った。自身は、生活面など異国