「ファーム・西地区、阪神４−７広島」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）「右肩肩鎖関節損傷」で戦線離脱していた広島ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が１９日から１軍に昇格することが１８日、決まった。ファーム・阪神戦（ＳＧＬ）に「１番・右翼」で２試合連続先発出場し、左打席で２安打をマーク。１７日は右打席で結果を残しており、スイッチヒッターの準備は完了。チームが得点力不足に苦しむ中、起爆剤として