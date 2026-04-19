駿河男児ボクシングジムのマーク・ビセレス（３０）が２９日、アクトシティ浜松で行われる東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦に臨む。ビセレスは現在９位で、同１０位のカルロス・ディアス７世（フィリピン）と対戦する。ビセレスはフィリピンの元ライトフライ級王者。２０２４年にトレーナーとして来日し、富士市内の駿河男児ジムで勤務していた。しかし自身の練習も欠かしておらず、前島正晃会長（４７）が現役復帰を打診し