声優で女優の飯塚雅弓が15日、自身のインスタグラムを更新。大学の講義が始まったことを報告した。 【写真】バトン部だった法女時代の姿リボンの髪もキュートな女子高生 2024年4月からフェリス女学院大で非常勤講師を務めている飯塚。「いちご日和な今日からまた 大学のキャンパスにて 講義がスタートです」と記し、新学期の登校ショットを投稿。「ありがたき場にて この春も 新しい出逢い」と新年度のスタ