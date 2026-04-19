歌手・桑江知子が14日、自身のインスタグラムを更新。近所に住む歌手との料理風景をアップした。 【写真】めっちゃてきぱき感和気あいあいエプロン姿で料理中 「第5回目TOMOKO'Sキッチン無事終了しましたー♪」と報告した桑江は、YouTubeで沖縄の家庭料理を紹介する動画を配信している。5回目の今回はサプライズゲストで大ヒット歌手が登場。「近所の石井明美ちゃんが、ビールとタッパーを持参して(笑