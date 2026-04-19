今回ご紹介するのはダイソーで購入したデジタルウォッチ。550円（税込）とお手頃価格ながら、日常生活防水仕様なうえに、とても多機能なんです！黒の武骨なデザインで、男女問わずカジュアルに使える1本。売り切れ必須のアイテムなので、ぜひ早めにチェックしてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：デジタルウォッチ（スクエア ブラック）価格：￥550（税込）使用電池：CR2032×1個販売ショップ：ダイソーJANコー