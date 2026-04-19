ダイソーをパトロールしていると、レジャーシーンで活躍するマリンシューズの進化版を発見！以前販売されていたものより、見た目も機能性も本格仕様に格上げされた優秀アイテムです♪お手入れがしやすいのも魅力で、550円（税込）でこのクオリティは正直驚き…。さっそく詳しくチェックしていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクアシューズ（25cm-27cm）価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード