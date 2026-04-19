ペットのお散歩時や外出時に便利な、ロールタイプの携帯用ゴミ袋。専用ホルダーはアウトドアライクなデザインが多く「服装に合わないし、なんか浮く…」なんてことを思っていました。そんな中、なんとダイソーに上品なデザインの『マナー袋ホルダー』が登場！デザイン性が高く、普段使いのバッグに付けてもおしゃれですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マナー袋ホルダー価格：￥220（税込）サイズ（約）：9cm×7cm×4