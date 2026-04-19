マンダリン オリエンタルは、「マンダリン オリエンタル コンセルヴァトリウム アムステルダム」を1月14日にリブランド開業した。旧コンセルヴァトリウム・ホテル。建物は1980年代から音楽院の学舎として使われていた建物を改修している。リブランドに伴い、ラウンジのデザインを変更し、アフタヌーンティーの内容を刷新した。客室およびスイートはデラックスルームから段階的に改装を進める。1千平方メートルの広さを持つホテルス