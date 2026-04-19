セリアで発見したタオル地のポーチが便利すぎました。サニタリー用品も自然に持ち運べる隠し収納設計。他にもペットボトルの結露対策や小物整理にも活躍します。スモーキーカラーのシンプルなデザインで日常になじみやすく、洗濯OKの実用派。見た目と機能のギャップが面白い、セリアの注目アイテムです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：タオル地ポーチスモーキーカラー価格：￥110（税込）サイズ（約）：11.5×23.5cm