こんにちは、アイブロウアドバイザーのasami.tです。毎日頑張って描いているその眉、実は「お古見え」してしまっているかもしれません。今回はそんなNG眉の特徴と直し方についてご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?細すぎ眉 細すぎる眉は、昔のギャル・平成初期感がでるため一気に時代が止まったように見えてしまいます。NG特徴は下記です。・とにかく細い・角度が強くてキツい印象・眉尻だけ残ってる直し方・「太さを足