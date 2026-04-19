「利尻の海で起きるこの『群来』って現象を春の利尻観光の目玉にならないだろうかと思ってる」【映像・写真集】まるでゲームのグラフィック…幻想的すぎる北海道・利尻の?春の絶景?2026年4月15日、そんな呟きと共に、ある美しい光景がX上で紹介された。深い青色の海に、ミルキーな白が混ざっている。背景の利尻富士とあわせて、壮大な光景だ。「群来」とは、「くき」と読む。春になると、ニシンの大群が産卵のために沿岸へ押し寄