高市総理大臣はSNSで午前6時台に、北朝鮮から複数の弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと公表しました。【映像】高市総理の様子日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したとみられ、日米韓で緊密に連携して情報を分析しているとしています。（ANNニュース）