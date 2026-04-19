【ソウル＝藤原聖大】韓国軍合同参謀本部によると、北朝鮮が１９日午前６時１０分頃、同国東部・新浦（シンポ）付近から日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射した。韓国軍が詳細を分析している。北朝鮮による弾道ミサイル発射は今月８日以来となる。