モデルで女優の谷まりあ（30）が18日、自身のインスタグラムを更新。可憐な白の着物姿でのお花見ショットを公開した。「今年ももちろん京都の桜を見に行きました」と谷。「振り返ったら今年で5回目の京都でのお花見です。京都愛が増え続けるばかりです」と記し、和服姿を披露した。「今年は訪れた日の前日に嵐のような雨の日だったらしく少し散り始めの桜でしたが、散ってしまった桜も道を桜みちにしてくれてるかのようでと