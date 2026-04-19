17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、今季初安打を放った西武・栗山巧について言及した。長年ライオンズを支えてきた栗山は今季限りでの現役引退を表明。ラストシーズンとなるプロ25年目は開幕二軍スタートも、ファームで8試合に出場して打率.438をマークし、今季一軍初昇格。同日の日本ハム戦、2−5の9回二死一、二塁の場面に代打で今季初出場を果たすと、柳川大晟が1ストライ