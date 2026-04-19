国民健康保険に加入している人が亡くなった際、保険料が返金されるケースがあります。ただし、必要な手続きや期限などを知っておかないと、受け取れなくなる可能性もあるため注意が必要です。 今回は、国民健康保険料が返金されるケースや必要な手続き、また国民健康保険に加入している人が亡くなった際に受けられる可能性がある給付金などについてご紹介します。 国民健康保険料が返金されるケー