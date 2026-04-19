17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏と齊藤明雄氏が、同日の巨人戦にサヨナラ勝ちしたヤクルトについて言及した。ヤクルトは2−3の9回、巨人の守護神・マルティネスから途中出場の田中陽翔が二塁打を放つと、続く丸山和郁がレフトの頭を越す適時二塁打で同点に追いつく。武岡龍世が空振り三振に倒れたが、1番・長岡秀樹の打席中に二塁走者・丸山が三塁盗塁。一死三塁となり、長岡