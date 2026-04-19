サブスクの利用料は家計節約の第一候補になりやすいが、やめたくないものもある。ファイナンシャルプランナーの藤原久敏さんは「罪悪感なく、サブスクの利用を続けるには、『逆サブスク』で利用料を相殺するのがいい。私は毎月1万円のサブスクを実質ゼロ円で利用している」という――。写真＝iStock.com／gruizza※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gruizza■サブスクは必要か不要かサブスクとは、一般に、毎月（毎年）一定