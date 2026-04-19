◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦の試合前に神対応を見せた。この日、グラウンドに車いすで訪れていた女性を見かけると、駆け寄ってボールにサインし、その後は笑顔で握手した。大谷の“神対応”を受けたのは日本人のケリー桃代さん。２月に１００歳の誕生日を迎えたという。桃代さ