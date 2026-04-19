米南部バージニア州ノーフォークの海軍基地を出港する空母ジェラルド・フォード＝2025年6月（AP＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米メディアは18日までに、米空母ジェラルド・フォードと駆逐艦2隻が地中海東部からスエズ運河を通過し、紅海に入ったと報じた。ほかに空母エーブラハム・リンカーンが中東で活動中。空母ジョージ・H・W・ブッシュもアフリカ南端の喜望峰を回り中東に向かっている。対イラン攻撃で紅海に