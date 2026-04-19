夫を見送り、現在は一人暮らしをしているチヨさん（仮名・72歳）。ある日、警察官を名乗る人物から「あなたの口座が犯罪組織に悪用されている」という電話を受けました。パニック状態になった彼女を救うかのように、相手はスマートフォンの「インターネットバンキング（IB）」の開設から送金までを電話越しに“親切”にサポート。犯人を完全に信用してしまったチヨさんが、自らの手で大切な老後資金を送金してしまった現代の詐欺の