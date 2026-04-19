私はエナ。現在妊娠4ヶ月のプレママです。とても幸せな気持ちで毎日を過ごしていますが、最近はニオイづわりに悩まされています。夫ユウキはとても献身的な人で、つわりで思うように体が動かない私に代わって、食事作りや掃除洗濯などほぼすべての家事をやってくれています。体はつらいですが、パートナーが協力的なのはありがたいかぎりです。このままつわりの時期が終わり、ユウキと2人で安定したマタニティ生活を送りたいと思っ